Bursa'da Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Ashalem, önceki gün evinde kanlar içinde bulundu. 11 yerinden bıçaklanan kadının öldüğü belirlendi. Emniyet güçleri çalışma başlattı. Bu sırada Ashalem'ın öz amcası olan Bakrı Ashalem evde ağlayıp feryat etti. Polis, durumdan şüphelendi. Genç adam gözaltına alındı. Güvenlik kameraları incelendi. Talihsiz kadının kocası Muhammet Kasım'ın işe gitmek için evden çıkmasından hemen sonra, şüpheli amca Bakrı Ashalem'in eve girdiği görüldü. Cinayeti itiraf eden amca, "Dima'nın kocası ile kaçmasını gururuma yediremedim. Ondan ayrılmasını istedim. Bir de bebekleri oldu. Fakat bu durumdan ailesi de kendisi de memnundu. Ona aşıktım. O yüzden gidip öldürdüm" diye konuştu. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Öz vahşet!
4 aylık bebeğinin gözü önünde öldürülen Suriyeli Dima Ashalem’ın öz amcası tarafından katledildiği ortaya çıktı
Etiketler: Dima Ashalem , Bursa , Bakrı Ashalem , Cinayeti
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.