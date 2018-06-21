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Öz vahşet!

4 aylık bebeğinin gözü önünde öldürülen Suriyeli ’ın öz amcası tarafından katledildiği ortaya çıktı

Öz vahşet!
Bursa'da Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Ashalem, önceki gün evinde kanlar içinde bulundu. 11 yerinden bıçaklanan kadının öldüğü belirlendi. Emniyet güçleri çalışma başlattı. Bu sırada Ashalem'ın öz amcası olan Bakrı Ashalem evde ağlayıp feryat etti. Polis, durumdan şüphelendi. Genç adam gözaltına alındı. Güvenlik kameraları incelendi. Talihsiz kadının kocası Muhammet Kasım'ın işe gitmek için evden çıkmasından hemen sonra, şüpheli amca Bakrı Ashalem'in eve girdiği görüldü. itiraf eden amca, "Dima'nın kocası ile kaçmasını gururuma yediremedim. Ondan ayrılmasını istedim. Bir de bebekleri oldu. Fakat bu durumdan ailesi de kendisi de memnundu. Ona aşıktım. O yüzden gidip öldürdüm" diye konuştu. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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