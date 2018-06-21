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Meslek hastalıklarına

Meslek hastalıklarına erken uyarı
Çalışma Bakanlığı, meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için sistemini devreye alacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, kurdukları İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi ile işyerlerindeki iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri üzerinden artık farklı veriler alabileceklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu aldığımız verileri Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanıyla entegre edeceğiz ve meslek hastalıkları konusunda analizler yapabileceğiz. Erken uyarı sistemiyle riskli olan işyeri, sektör ve bölgeler ortaya çıkarılacak."
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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