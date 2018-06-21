Akdeniz tipi beslenme denilen sebze ağırlık beslenme şeklinin en önemli unsurlarından biri olan enginar faydalarıyla göz dolduruyor. Vitamin ve mineral deposu olan bu sebze, lifli içeriği ile sindirimi destekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, enginarın bilinen en güçlü antioksidanlardan biri olduğunu söylüyor. "Enginar bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeden, kalp ve kanser hastalıklarından korunmaya kadar birçok konuda fayda sağlar" diyor. Enginarın yaprağının gaz ve şişkinliği bitirdiğini belirten Gence, şöyle devam ediyor: "Enginar yapraklarının, kolesterolü düşürücü etkisi bulunuyor. K vitamini yönünden oldukça zengin bir besin olan enginar, beyni de besliyor. Alzheimer ve demansa neden olan beyin sinirleri hasarına karşı koruyucu etki gösteriyor."
Kansersavar enginar
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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