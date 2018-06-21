;
Yol Durumu
  1. Menopoz aşkı bitirmez
  2. Afrodizyak havuç!

kalpten anlar!

Ceviz kalpten anlar!
Kalp ve damar sağlığını korumanın yolu, lı beslenmekten geçiyor. Zengin besleyici yağlardan oluşan fındık, ve badem, kötü kolesterolü düşürüyor. Kandaki pıhtılaşmayı azaltıyor. Trigliserid seviyesinin düşürüyor. Sağlıklı bir kalp için günde 2-3 ceviz, 8-10 adet çiğ badem ya da fındık tüketilmesi öneriliyor.

MUZ BÖBREK DOSTU
Protein ve magnezyum zengini un sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Tansiyonu düzenliyor, böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendiriyor. Sindirim sistemini destekliyor. Mide hastalarına özellikle de ülsere iyi geliyor.

ALKOL ÖMRÜ KISALTIYOR
'da bulunan Queen's Üniversitesi, ün zararlarını araytırdı. Sonuç, korku uyandırdı. Buna göre bilim adamları, günde 3 içki içen ile içmeyen 100 bin kişiyi kıyasladı. Her gün alkol alanların ömrünün, yüzde 20 oranında kısaldığı saptandı. Bu kişilerin kansere yakalanma riskleri de yüzde 30 civarındaydı...
Etiketler: , , , , ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar