Ceviz kalpten anlar!

Kalp ve damar sağlığını korumanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Zengin besleyici yağlardan oluşan fındık, ceviz ve badem, kötü kolesterolü düşürüyor. Kandaki pıhtılaşmayı azaltıyor. Trigliserid seviyesinin düşürüyor. Sağlıklı bir kalp için günde 2-3 ceviz, 8-10 adet çiğ badem ya da fındık tüketilmesi öneriliyor.
MUZ BÖBREK DOSTU
Protein ve magnezyum zengini muzun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Tansiyonu düzenliyor, böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendiriyor. Sindirim sistemini destekliyor. Mide hastalarına özellikle de ülsere iyi geliyor.
ALKOL ÖMRÜ KISALTIYOR
Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi, alkolün zararlarını araytırdı. Sonuç, korku uyandırdı. Buna göre bilim adamları, günde 3 içki içen ile içmeyen 100 bin kişiyi kıyasladı. Her gün alkol alanların ömrünün, yüzde 20 oranında kısaldığı saptandı. Bu kişilerin kansere yakalanma riskleri de yüzde 30 civarındaydı...
MUZ BÖBREK DOSTU
Protein ve magnezyum zengini muzun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Tansiyonu düzenliyor, böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendiriyor. Sindirim sistemini destekliyor. Mide hastalarına özellikle de ülsere iyi geliyor.
ALKOL ÖMRÜ KISALTIYOR
Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi, alkolün zararlarını araytırdı. Sonuç, korku uyandırdı. Buna göre bilim adamları, günde 3 içki içen ile içmeyen 100 bin kişiyi kıyasladı. Her gün alkol alanların ömrünün, yüzde 20 oranında kısaldığı saptandı. Bu kişilerin kansere yakalanma riskleri de yüzde 30 civarındaydı...
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