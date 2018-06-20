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Yanlış lar ’den döndü

Yanlış cezalar KDK’den döndü
Mersin Otoyolu Pozantı çıkışında kullanmadığı gerekçesiyle aracına kesilen bir sürücü, o tarihte geçiş yapmadığını belirterek, ödediği paranın iadesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na () başvurdu. Şikayet başvurusunu inceleyen KDK yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne konunun incelenmesi talebinde bulundu. İlgili aracın geçiş ihlali anında çekilen fotoğraflarını inceleyen yetkililer, plakanın yanlış girildiğini tespit etti. Kesilen ceza tutarı mağdur vatandaşa iade edildi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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