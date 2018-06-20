Vicdanlar sus pus!

Herkes Sakarya'daki vahşeti konuşurken bir haber de İstanbul Kadıköy'den geldi. Apartman boşluğunda bir köpeği yumruklayan Şahin S., gözaltına alındıktan sonra salıverildi. Demet-Cihan Tatar çifti, görüntülerini izlediği köpeğin 2.5 ay önce kaybolan Fox isimli dostları olduğunu fark etti. Aylardır her yerde aradıkları dostlarını bulduklarını düşünen Tatar çifti, hayvan barınağına gitti. Alt dişlerinden tanıdıkları köpeklerini eve getirdi. Bu haber herkesi sevindirdi. Ancak çift, Fox diye eve getirdikleri köpeğin kendilerine hiçbir şekilde tepki vermediğini fark etti. Köpeği barınağa bırakmak istediklerini söyledi. Hayvanseverler, "O da can değil mi? Onu da sahiplenin?" diye tepki gösterdi...
EZİYET EDENE HAPİS GELİYOR
Ardı ardına yaşanan vahşetler, yetkilileri de harekete geçirdi. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, Sakarya'da yaşanan olayı 'vahşet' olarak değerlendirdi. TBMM'de Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu kurulmasını teklit etti. "Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan bir taslak var. Hayvanlara işkence edenler 4,5 yıla kadar çıkan hapis cezası olacak" dedi.
EZİYET EDENE HAPİS GELİYOR
Ardı ardına yaşanan vahşetler, yetkilileri de harekete geçirdi. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, Sakarya'da yaşanan olayı 'vahşet' olarak değerlendirdi. TBMM'de Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu kurulmasını teklit etti. "Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan bir taslak var. Hayvanlara işkence edenler 4,5 yıla kadar çıkan hapis cezası olacak" dedi.
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