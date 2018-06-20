Acının karesi

Turistlerin akın ettiği Kelebekler Vadisi'nden korkunç bir haber geldi. 7 aylık hamile kadın, vadide fotoğraf çektirirken 300 metre yükseklikten düşerek can verdi. Kahreden olay, Muğla Fethiye İlçesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde önceki akşam gerçekleşti. İzmir'den Ölüdeniz'e tatile giden 7 aylık hamile Semra Aysal (32) ve eşi Hakan Aysal, Kelebekler Vadisi'ni izlemek için kayalık alana gitti.
Yürüyerek karayolundan yaklaşık 15 metre aşağıya inen hamile kadın, vadiyi gören bir kayanın üzerine çıkarak eşi ile selfie çekti. Genç kadın daha sonra tek başına poz vermek istedi. Eşine poz verirken dengesini kaybeden genç kadın, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Eşinin uçuruma yuvarlandığını gören Hakan Aysal, 112'yi arayıp yardım istedi. Sarp ve kayalık bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi.
Saatler süren çalışma sonucu Aysal'ın düştüğü yere ulaşan ekipler, 7 aylık hamile olan kadının öldüğünü belirledi. Genç kadının cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kurtarma ekibinden İbrahim Mete Kaplan, cesedin düştüğü alanı drone yardımıyla tespit ettiklerini belirtti.
ERDOĞAN CANKUŞ
Yürüyerek karayolundan yaklaşık 15 metre aşağıya inen hamile kadın, vadiyi gören bir kayanın üzerine çıkarak eşi ile selfie çekti. Genç kadın daha sonra tek başına poz vermek istedi. Eşine poz verirken dengesini kaybeden genç kadın, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Eşinin uçuruma yuvarlandığını gören Hakan Aysal, 112'yi arayıp yardım istedi. Sarp ve kayalık bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi.
Saatler süren çalışma sonucu Aysal'ın düştüğü yere ulaşan ekipler, 7 aylık hamile olan kadının öldüğünü belirledi. Genç kadının cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kurtarma ekibinden İbrahim Mete Kaplan, cesedin düştüğü alanı drone yardımıyla tespit ettiklerini belirtti.
ERDOĞAN CANKUŞ
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