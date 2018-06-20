Prostat, erkeklerin en çok korktuğu hastalıkların başında geliyor. 20'li yaşlardan sonra büyümeye başlayan prostat bezi, idrar kaçırma, sık idrara çıkma gibi şikayetlerle belirti veriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu prostatın teşhisi ve tedavisi hakkında bilgiler veriyor. Prostat büyümesi ile prostat kanserinin aynı şey olmadığını söyleyen Yaycıoğlu, "Prostat büyümesi erkeklerin bir kısmında idrar yolunda tıkanıklığa sebep olabiliyor. Bu durum 'iyi huylu prostat büyümesi' olarak adlandırılıyor. İyi huylu denilmesinin sebebi bu hastalığın bir kanser olmadığının vurgulanması amacını taşır" diyor. Erkeklerin özellikle 40 yaşından sonra herhangi bir şikayeti olmasa dahi düzenli olarak ürolojik muayene yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Hastalığın ilerlemesi halinde böbreklere de zarar verebileceğini belirtiyor. "Tanı için hastanın öyküsü, fiziki muayenesi, laboratuvar testleri şart" diyor.
40’ından sonra prostata dikkat
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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