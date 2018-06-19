Titanik gibi battılar!

İddialara göre geçen yılın 1 milyon TL sermayeli Hipper A.Ş. (Hipper Bilgi Sist. ve Yatırım AŞ) adı ile bir şirket açıldı. Muhammed Satıroğlu'nun (24) yüzde 51, Sadun Kaya'nın yüzde 49 hissedar olduğu şirket, yerli kripto para olarak lanse edilen Turcoin ile tanındı. Ancak, şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almadı. Şirkete ilişkin yapılan tanıtım ve sunumlarda, Kocaeli'nde dev bir coin tesisi kurulduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak sistem, tipik saadet zinciri mantığıyla çalıştı. Sisteme daha fazla üye dahil etmek için düzenlenen törenlerde zaman zaman lüks otomobil dağıtımları da yapıldı. Oyuncu Şebnem Sheffer'ın sunuculuğunu yaptığı 8 Ekim 2017'deki büyük tanıtım toplantısında, bazı kişilere Mercedes marka otomobil dağıtıldı. Ancak çoğu aracın formaliteden dağıtıldığı saptandı. Sisteme kayıt olanlar ise farklı fiyatlardaki paketleri satın aldı. Şirket yetkilileri 15 bin TL'lik paket alan kişinin aylık kazancının 2 bin 500 TL, en yüksek tutarlı paket olan 46 bin 500 liralık paket alan kişinin aylık kazancının ise 7 bin 750 lira olacağı açıkladı. Fakat kar payı elde etmek isteyen üyelerin para yatırdığı şirketin, Kıbrıs'ta kurulu Sadun Kaya'ya ait GBC Digital Games Marketing Ltd. şirketi olduğu anlaşıldı. Sistemin, yeni üye olanların parasını, eski katılımcılara yatırdığı anlaşıldı. Ve sistem iki hafta kadar önce tıkandı. Üyelere ödeme yapılamadı. Şirket merkezine ulaşamayan çok sayıda üye dolandırıldıklarını açıkladı. Konu ile ilgili konuşan Hipper A.Ş.'nin kurucu ortağı Muhammed Satıroğlu, "Paraları Sadun Kaya kaçırdı" dedi. Kaya ise suçlamayı reddetti.
PERİŞAN OLDUM
Sisteme 560 bin lira para yatırdığını söyleyeh mağdur H. B. (38) "Bir süre önce, yaptığım ticaret nedeni ile battım. Sonra bu sistemi duydum. Daha önceki zararımı karşılamak için bu işe girmeye karar verdim. Ailemin ve kardeşlerimin de parasını alarak bu işe girdim. Ancak şimdi perişan olmuş durumdayım" diye konuştu.
Sistemin ilk büyük tanıtım toplantısında yer alan oyuncu Şebnem Schaefer, "Yapılan işin dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum" dedi.
PERİŞAN OLDUM
Sisteme 560 bin lira para yatırdığını söyleyeh mağdur H. B. (38) "Bir süre önce, yaptığım ticaret nedeni ile battım. Sonra bu sistemi duydum. Daha önceki zararımı karşılamak için bu işe girmeye karar verdim. Ailemin ve kardeşlerimin de parasını alarak bu işe girdim. Ancak şimdi perişan olmuş durumdayım" diye konuştu.
Sistemin ilk büyük tanıtım toplantısında yer alan oyuncu Şebnem Schaefer, "Yapılan işin dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum" dedi.
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