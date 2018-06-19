Siyah protesto!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, hayvanseverler, tedaviye alındıktan sonra ölen yavru köpeğin bacakları ve kuyruğu kopuk halde bulunduğu yere, üzerinde vücudu sargılı fotoğrafının olduğu siyah çelenk koydu. Hayvanseverler, ayrıca köpeklerin beslenmesi için bölgeye mamalar ve kapların içinde su bıraktı. Ağaçlar ile çalıların gölgesine sığınan köpeklerin, araçlardan korunması amacıyla da yol kenarlarına büyük taşlar dizildi. Ölen yavru köpeğin annesinin ise çevrede gezerken görüldü. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otların temizlendiği iş makinesinin altında kalması sonucu bacaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirilirken, gözaltına alınan operatör İ.M. önceki gün tutuklanmıştı.