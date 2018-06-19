İnanılmaz olay Adana Karataş'ta meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle ilçesi sahilinde önceki gün denize giren Hüseyin Cem Beygilli (17) ile Hüseyin Çoban dalgalara kapıldı. Beygilli'nin cesedi, çevredekiler tarafından bulunurken, Çoban'a ulaşılamadı. Yapılan ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından dün bölgede havadan ve karadan arama çalışmasıbaşlatıldı. Öğleden sonra 16 yaşındaki Hüseyin Çoban'ın da cesedine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkartılan talihsiz gencin cenazesi dana Adli Tıp Kurumu'na yollandı...
Karavicdan
Etiketler: adli tıp , Adana , Hüseyin Çoban
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.