;
Yol Durumu
  1. Dinlenirken ölüyordu!
  2. Kansersavar

Karavicdan

Karavicdan
İnanılmaz olay Karataş'ta meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle ilçesi sahilinde önceki gün denize giren Hüseyin Cem Beygilli (17) ile Hüseyin Çoban dalgalara kapıldı. Beygilli'nin cesedi, çevredekiler tarafından bulunurken, Çoban'a ulaşılamadı. Yapılan ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından dün bölgede havadan ve karadan arama çalışmasıbaşlatıldı. Öğleden sonra 16 yaşındaki 'ın da cesedine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkartılan talihsiz gencin cenazesi dana Kurumu'na yollandı...
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar