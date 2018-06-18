Kalbinizin sesini dinleyin!

KALP, insan vücudu için hayati organların başında geliyor. Kalp hastalıkları, dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Kalp, stres, sağlıksız beslenme ve kolesterol gibi durumlardan olumsuz etkileniyor. Bu durumlara dikkat edilmediğinde kalp kaslarını besleyen damarlar tıkanıyor. Kalp kasları canlılığını yitirdiğinde kalp krizi kaçınılmaz oluyor. Ancak bu durum birden bire ortaya çıkmıyor. Vücudumuz, bize verdiği sinyallerle kalp krizi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enis Oğuz, kalp krizi konusunda önemli bilgiler paylaşıyor...
YAVAŞ YAVAŞ GELIR
Kalp damarları bazen birden bire bazen de yavaş yavaş yıllar içerisinde tıkanıyor. Aniden tıkandığında kalp krizi meydana geliyor. Yavaş yavaş tıkandığındaysa komşu damarlardan gelişen kılcal damarlar kalbi beslemeye devam ediyor ve bu durum kalp krizini önlüyor. Ancak bu kılcal damarlar çoğunlukla açık damar kadar yeterli olmadığı için göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi bulgulara neden oluyor. Kalp, genetik faktörlerin yanı sıra fiziksel koşullardan da etkileniyor. Özellikle yanlış beslenme kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Sigara içmek, kötü huylu kolesterolün yüksek olması, şeker hastalarında kan şekerinin yüksek olması, hipertansiyon; stres gibi faktörler kalp krizine neden oluyor. Daha önce kalp damarına sten takılan hastalarda kan sulandırıcı ilacın kesilmesi, stent içerisinde pıhtılaşmaya neden oluyor. Bu da kalp krizini beraberinde getiriyor.
TEDAVİ HASTAYA ÖZEL
Kalp hastalarının ilk olarak stresten uzak durması gerekiyor. Düzenli bir tedavi, yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Kalp hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmaları, beslenme tarzlarına dikkat etmeleri ve yaşam tarzlarını değiştirmesi gerekiyor. Hangi tedavi yönteminin seçileceğine hastanın klinik durumuna göre karar veriliyor. Ağrının başlama süresi, eşlik eden hastalıklar, EKG bulguları nasıl bir tedavi yapılacağına karar verilirken değerlendirilen kriterleri oluşturuyor.
BARBUNYA VE NOHUT YİYİN
SAĞLIKLI bir vücut için 50'den fazla besin öğesine gereksinim duyuluyor. Bazı besinler vardır ki, diğerlerine göre kalp sağlığına daha fazla katkı sağlıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir kalp için şu besinleri sıralıyor...
BALIK: Omega-3 deposu balıklar, kalp sağlığını destekliyor. Kalp atımlarını düzenliyor. Damarlarda oluşan tıkanıklığı engelliyor.
KURUYEMİŞ: Badem, ceviz, fındık kalp sağlığını koruyor.
BÖĞÜRTLEN, ÇILEK: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek lif ve biyoaktif bileşikler sayesinde kalbi besliyor. Tansiyonu dengeliyor.
KURU BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyatlar, kalp sağlığını koruyor.
SEBZELER: Havuç, tatlı patates, kırmızı biber ve kış kabağı kalbi koruyor. Tansiyonu dengeliyor.
BİTTER ÇİKOLATA: Kalp sağlığını koruyor. Kan basıncını dengeliyor.
DOMATES: Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp krizi riskini azaltıyor.
KAHVE: Günde içilen 2 fincan şekersiz kahve, kalp hastaları ve kalp krizi riskini azaltıyor.
YAVAŞ YAVAŞ GELIR
Kalp damarları bazen birden bire bazen de yavaş yavaş yıllar içerisinde tıkanıyor. Aniden tıkandığında kalp krizi meydana geliyor. Yavaş yavaş tıkandığındaysa komşu damarlardan gelişen kılcal damarlar kalbi beslemeye devam ediyor ve bu durum kalp krizini önlüyor. Ancak bu kılcal damarlar çoğunlukla açık damar kadar yeterli olmadığı için göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi bulgulara neden oluyor. Kalp, genetik faktörlerin yanı sıra fiziksel koşullardan da etkileniyor. Özellikle yanlış beslenme kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Sigara içmek, kötü huylu kolesterolün yüksek olması, şeker hastalarında kan şekerinin yüksek olması, hipertansiyon; stres gibi faktörler kalp krizine neden oluyor. Daha önce kalp damarına sten takılan hastalarda kan sulandırıcı ilacın kesilmesi, stent içerisinde pıhtılaşmaya neden oluyor. Bu da kalp krizini beraberinde getiriyor.
TEDAVİ HASTAYA ÖZEL
Kalp hastalarının ilk olarak stresten uzak durması gerekiyor. Düzenli bir tedavi, yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Kalp hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmaları, beslenme tarzlarına dikkat etmeleri ve yaşam tarzlarını değiştirmesi gerekiyor. Hangi tedavi yönteminin seçileceğine hastanın klinik durumuna göre karar veriliyor. Ağrının başlama süresi, eşlik eden hastalıklar, EKG bulguları nasıl bir tedavi yapılacağına karar verilirken değerlendirilen kriterleri oluşturuyor.
BARBUNYA VE NOHUT YİYİN
SAĞLIKLI bir vücut için 50'den fazla besin öğesine gereksinim duyuluyor. Bazı besinler vardır ki, diğerlerine göre kalp sağlığına daha fazla katkı sağlıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir kalp için şu besinleri sıralıyor...
BALIK: Omega-3 deposu balıklar, kalp sağlığını destekliyor. Kalp atımlarını düzenliyor. Damarlarda oluşan tıkanıklığı engelliyor.
KURUYEMİŞ: Badem, ceviz, fındık kalp sağlığını koruyor.
BÖĞÜRTLEN, ÇILEK: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek lif ve biyoaktif bileşikler sayesinde kalbi besliyor. Tansiyonu dengeliyor.
KURU BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyatlar, kalp sağlığını koruyor.
SEBZELER: Havuç, tatlı patates, kırmızı biber ve kış kabağı kalbi koruyor. Tansiyonu dengeliyor.
BİTTER ÇİKOLATA: Kalp sağlığını koruyor. Kan basıncını dengeliyor.
DOMATES: Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp krizi riskini azaltıyor.
KAHVE: Günde içilen 2 fincan şekersiz kahve, kalp hastaları ve kalp krizi riskini azaltıyor.
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