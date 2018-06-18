Sakarya Üniversitesi kampüsünde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, dün sabah hayvanlara bakmaya gitti. Ancak beş yavru köpeğin telef olduğunu fark etti. İki yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Hayvanların zehirlendiğini iddia eden kadın, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü, 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Daha 8 yavrum eksik. Ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler? Kim yaptıysa cezalandırılsın. Rabbim seni taş etsin. Utanıyorum artık insan olmaktan" diye konuştu.
Ayağına asit dökmüşler
Sakarya'da bir vahşet daha yaşandı. İddialara bir sokak köpeği, bacağına dökülen asit nedeniyle yaralandı. Hayvanseverler tarafından bulunan ve apar topar veteriner kliniğine götürülen köpek, tedaviye alındı.
Etiketler: Sakarya , Sakarya Üniversitesi , yavru köpek
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.