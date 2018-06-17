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ın anahtarı

Sağlıklı bayramın anahtarı limonata
Ramazan'da günlük öğün sayısının ikiye düşmesi, sıvı alımının azalması metabolizmayı yavaşlatıyor. Kilo aldırıyor. da ikram edilen lar da kiloları ikiye katlıyor! Dyt. Dilek Çilek, vücudun tekrar normal düzenine kavuşması için yapılması gerekenleri sıralıyor. Şu önerilerde bulunuyor:
Kahvaltı yapın: Metabolizmayı hızlandırmak için kahvaltının vaktinde yapılması ve atlanmaması gerekiyor.
Tatlılar sütlü olsun: Baklavanın bir dilimi 250, çikolata ise 50-60 kalori oluşturuyor. Bunların yerine kalorisi daha az olan sütlü tatlıların yenmesi tavsiye ediliyor.
Ev sı için: Gazlandırılmış içecekler ve hazır meşrubatlar, hem yüksek kalori hem de koruyucu içeriyor. Bu içecekler yerine evde yapılmış limonata, vişne suyu, naneli ayran alternatifler, hem serinletiyor hem de kilo alımını engelliyor.
Ziyaretlere yürüyerek gidin: Bayram ziyaretlerine yürüyerek gitmek, asansör yerine merdivenleri tercih etmek kalori yakımını destekliyor. Vücuda dinçlik kazandırıyor.
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