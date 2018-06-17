Sağlıklı bayramın anahtarı limonata

Ramazan'da günlük öğün sayısının ikiye düşmesi, sıvı alımının azalması metabolizmayı yavaşlatıyor. Kilo aldırıyor. Bayramda ikram edilen tatlılar da kiloları ikiye katlıyor! Dyt. Dilek Çilek, vücudun tekrar normal düzenine kavuşması için yapılması gerekenleri sıralıyor. Şu önerilerde bulunuyor:
Kahvaltı yapın: Metabolizmayı hızlandırmak için kahvaltının vaktinde yapılması ve atlanmaması gerekiyor.
Tatlılar sütlü olsun: Baklavanın bir dilimi 250, çikolata ise 50-60 kalori oluşturuyor. Bunların yerine kalorisi daha az olan sütlü tatlıların yenmesi tavsiye ediliyor.
Ev limonatası için: Gazlandırılmış içecekler ve hazır meşrubatlar, hem yüksek kalori hem de koruyucu içeriyor. Bu içecekler yerine evde yapılmış limonata, vişne suyu, naneli ayran alternatifler, hem serinletiyor hem de kilo alımını engelliyor.
Ziyaretlere yürüyerek gidin: Bayram ziyaretlerine yürüyerek gitmek, asansör yerine merdivenleri tercih etmek kalori yakımını destekliyor. Vücuda dinçlik kazandırıyor.
Kahvaltı yapın: Metabolizmayı hızlandırmak için kahvaltının vaktinde yapılması ve atlanmaması gerekiyor.
Tatlılar sütlü olsun: Baklavanın bir dilimi 250, çikolata ise 50-60 kalori oluşturuyor. Bunların yerine kalorisi daha az olan sütlü tatlıların yenmesi tavsiye ediliyor.
Ev limonatası için: Gazlandırılmış içecekler ve hazır meşrubatlar, hem yüksek kalori hem de koruyucu içeriyor. Bu içecekler yerine evde yapılmış limonata, vişne suyu, naneli ayran alternatifler, hem serinletiyor hem de kilo alımını engelliyor.
Ziyaretlere yürüyerek gidin: Bayram ziyaretlerine yürüyerek gitmek, asansör yerine merdivenleri tercih etmek kalori yakımını destekliyor. Vücuda dinçlik kazandırıyor.
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