Nişanlıya gözyaşı

İstanbul Florya'da dün yaşanan kazada, K.S. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı. Araç hurdaya döndü. Diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Uzun uğraşlar sonunda araçtan çıkarılan ağır yaralı genç adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alarak olay yerine giden K.S.'nin nişanlısı ile aile yakınları gözyaşı döktü. Genç kızı ailesi teselli etmeye çalıştı. K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Barış SAVAŞ
Barış SAVAŞ
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