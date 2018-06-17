Bunalıma giren genç kadın canına kıydı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Manisa'da görev yapan müzik öğretmeni Ece Nur K. (27), bayram tatili için mühendis eşi Barış ve 2 aylık kızı Nisan K. ile Antalya'daki ailesinin yanına gitti. Genç kadın, yakınlarıyla tartıştı. 11'inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Ece, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.
İLAÇLARINI KULLANMADI
Olayın şokunu atlatamadığını belirten Ece Nur K.'nin bir yakını, "Ece Nur, herkes tarafından çok sevilen bir kızımızdı. Kimsenin kalbini kırmaz, herkesi mutlu etmek için çaba sarf ederdi. Ancak lohusalık yüzünden biraz bunalıma girmiş. 'Beni üç harfliler rahatsız ediyor' diyormuş. Bu yüzden atlayıp, yaşamına son vermiş. Çok üzüldük" diye konuştu. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kısa süre önce özel kliniğe de gittiği belirtilen genç kadının verilen ilaçları kullanmadığı da öne sürüldü.
Müzik öğretmeni Ece Nur K. mühendis Barış K. ile evliydi. Çift, 2 ay önce bebek sevinci yaşamıştı.
İLAÇLARINI KULLANMADI
Olayın şokunu atlatamadığını belirten Ece Nur K.'nin bir yakını, "Ece Nur, herkes tarafından çok sevilen bir kızımızdı. Kimsenin kalbini kırmaz, herkesi mutlu etmek için çaba sarf ederdi. Ancak lohusalık yüzünden biraz bunalıma girmiş. 'Beni üç harfliler rahatsız ediyor' diyormuş. Bu yüzden atlayıp, yaşamına son vermiş. Çok üzüldük" diye konuştu. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kısa süre önce özel kliniğe de gittiği belirtilen genç kadının verilen ilaçları kullanmadığı da öne sürüldü.
Müzik öğretmeni Ece Nur K. mühendis Barış K. ile evliydi. Çift, 2 ay önce bebek sevinci yaşamıştı.
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