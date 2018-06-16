Aşkını tarçınla!

Her mevsimde yenilebilir olması nedeniyle en değerli gıdalardan olan tarçın, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Metabolizmayı hızlandıran, kilo verdiren, bağışıklığı güçlendiren tarçın, cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. Hormonları çalıştırıp cinsel gücü artıran tarçının faydaları şöyle:



Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür.

Kilo verdirir.

Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.

Diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderici olarak kullanılır.

Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe gribe ve sinüzite iyi gelir.

Kanı temizler. Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.

Bal ve tarçın karışımı bağışıklık sistemini güçlendirir, halsizliği yok eder, ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.