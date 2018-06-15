Tatlıya yüklenme kalp krizini tetikleme

11 AYIN sultanı Ramazan, bugün bayramla taçlanıyor. Ancak uzun açlık döneminin ardından küçülen midemize aniden yüklenmek ve yüksek kalorili besinler tüketmek, sağlığı bozuyor. Kan şekerinde gelişen düzensizlikler nedeniyle baş ağrısı, baş dönmesi, terleme, mide bulantısı ve kalpte ritim bozukluğu gibi problemler gelişebiliyor. Bu sorunlardan özellikle de diyabet ve kalp hastaları etkileniyor, hatta hayatları bile tehlikeye girebiliyor. Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bayramda aşıtatlı yemenin en büyük risklerden birini oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı'nı sağlıklı geçirmenin 10 kuralını anlatıyor:
1 KAHVALTI ÖNEMLİ
Bayram kahvaltısında yumurta ve peynir gibi proteinlerin yanı sıra tam buğday ve çavdar ekmeği tüketmek gerekiyor. Böylelikle kan şekeri dengeleniyor.
2 BALIK TÜKETIN
ZİYARETLERE tok karınla gitmek tatlılara "Hayır" dedirtiyor. Et, balık, yoğurt gibi protein içerikli yiyecekler tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca sebze, salata gibi posalı yiyecekler de hem tokluk sürenizi uzatıyor hem de kan şekerini düzenliyor.
3 MEYVEDEN ŞAŞMA
BAYRAMDA şerbetli tatlılar yerine meyve tatlılarını tüketmek hayati önem taşıyor. Meyve, içeriğindeki posa sayesinde kan şekerinizin daha yavaş yükselmesine, bu sayede de iştahınızı daha kolay kontrol etmenize yardımcı oluyor.
4 ŞEKERSIZ KOMPOSTO
İÇERİĞİNDE şeker bulunan içecekler yerine şekersiz kompostoların tüketilmesi gerekiyor. Meyvelerden yapılan kompostolar kabızlığı önlüyor.
5 BU ÜÇLÜDEN UZAK DURUN
BAYRAMLARDA ikram edilen tatlı, sarma ve börek; şeker, pirinç ve un içerikleri nedeniyle basit karbonhidrat grubuna giriyor. Tek seferde çok miktarda karbonhidrat tüketmek kan şekerini yükseltiyor.
6 SÜT İÇİN
TATLILARDA bulunan şeker, kana hızla karışıyor. Bu da vücutta yağa dönüşerek kilo artışına yol açıyor. Şerbetli ikramlara "Hayır" diyemiyorsanız, tatlının ardından süt içmek, kan şekerinizin daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Ancak tatlıyı abartırsanız, süt de kan şekerinizi dengelemek için yeterli olmayabiliyor.
7 TARÇIN SERPİN
TARÇIN, tatlı bir baharat olduğu için eklediğiniz yiyeceğin ekstra tatlı olmasını sağlıyor. Tatlıların üzerine tarçın eklendiğinde daha az miktarda tatlı tüketiliyor. Tarçın, kan şekerini düzenliyor.
8 BOL BOL SU
SAĞLIKLI bir metabolizma için düzenli su tüketmek büyük önem taşıyor. Günde 2.5 litre su tüketmek gerekiyor.
9 ETİN YANINDA SALATA YİYİN
RAMAZAN'dan sonra sindirim sistemini düzenlemenin yolu, yeterli posa tüketmekten geçiyor. Et, tavuk ve balık gibi yiyeceklerin, posa açısından zengin olan bol salatayla tüketilmesi gerekiyor.
10 KAHVEYİ ABARTMAYIN
FAZLA kafein alımı, sindirim sistemi rahatsızlıklarına, uykusuzluğa ve çarpıntıya yol açabiliyor. Dolayısıyla bayramda ikram edilen çay ve kahvelerde 300 mg sınırını aşmamaya özel göstermek hayati önem taşıyor.
1 KAHVALTI ÖNEMLİ
Bayram kahvaltısında yumurta ve peynir gibi proteinlerin yanı sıra tam buğday ve çavdar ekmeği tüketmek gerekiyor. Böylelikle kan şekeri dengeleniyor.
2 BALIK TÜKETIN
ZİYARETLERE tok karınla gitmek tatlılara "Hayır" dedirtiyor. Et, balık, yoğurt gibi protein içerikli yiyecekler tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca sebze, salata gibi posalı yiyecekler de hem tokluk sürenizi uzatıyor hem de kan şekerini düzenliyor.
3 MEYVEDEN ŞAŞMA
BAYRAMDA şerbetli tatlılar yerine meyve tatlılarını tüketmek hayati önem taşıyor. Meyve, içeriğindeki posa sayesinde kan şekerinizin daha yavaş yükselmesine, bu sayede de iştahınızı daha kolay kontrol etmenize yardımcı oluyor.
4 ŞEKERSIZ KOMPOSTO
İÇERİĞİNDE şeker bulunan içecekler yerine şekersiz kompostoların tüketilmesi gerekiyor. Meyvelerden yapılan kompostolar kabızlığı önlüyor.
5 BU ÜÇLÜDEN UZAK DURUN
BAYRAMLARDA ikram edilen tatlı, sarma ve börek; şeker, pirinç ve un içerikleri nedeniyle basit karbonhidrat grubuna giriyor. Tek seferde çok miktarda karbonhidrat tüketmek kan şekerini yükseltiyor.
6 SÜT İÇİN
TATLILARDA bulunan şeker, kana hızla karışıyor. Bu da vücutta yağa dönüşerek kilo artışına yol açıyor. Şerbetli ikramlara "Hayır" diyemiyorsanız, tatlının ardından süt içmek, kan şekerinizin daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Ancak tatlıyı abartırsanız, süt de kan şekerinizi dengelemek için yeterli olmayabiliyor.
7 TARÇIN SERPİN
TARÇIN, tatlı bir baharat olduğu için eklediğiniz yiyeceğin ekstra tatlı olmasını sağlıyor. Tatlıların üzerine tarçın eklendiğinde daha az miktarda tatlı tüketiliyor. Tarçın, kan şekerini düzenliyor.
8 BOL BOL SU
SAĞLIKLI bir metabolizma için düzenli su tüketmek büyük önem taşıyor. Günde 2.5 litre su tüketmek gerekiyor.
9 ETİN YANINDA SALATA YİYİN
RAMAZAN'dan sonra sindirim sistemini düzenlemenin yolu, yeterli posa tüketmekten geçiyor. Et, tavuk ve balık gibi yiyeceklerin, posa açısından zengin olan bol salatayla tüketilmesi gerekiyor.
10 KAHVEYİ ABARTMAYIN
FAZLA kafein alımı, sindirim sistemi rahatsızlıklarına, uykusuzluğa ve çarpıntıya yol açabiliyor. Dolayısıyla bayramda ikram edilen çay ve kahvelerde 300 mg sınırını aşmamaya özel göstermek hayati önem taşıyor.
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