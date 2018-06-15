Guatr hastalığı, tiroit hormonunun yetersiz salgılanması nedeniyle ortaya çıkıyor. Hastalık, kadınlarda erkeklere göre daha yaygın görülüyor. İyot eksikliği, tiroit bezinin normalden az çalışması guatr hastalığıyla sonuçlanıyor. Boğazda baskı hissi, yutma güçlüğü, öksürük, ses kısıklığı, nefes darlığı, kabızlık, hızla kilo alma ve saç dökülmesi gibi faktörler, hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Guatr hastalığı, ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere 3 farklı yöntemle tedavi edilebiliyor. Erken tanı hayat kurtarıyor. Doğru beslenme ise hastalığa karşı kalkan oluyor. İyot içeren yiyecekleri tüketmek guatrın iyileştirilmesinde önemli rol oynuyor. Dereotu, deniz ürünleri, kuru yemiş, sarımsak ve süt ürünleri, guatr riskini azaltan besinler arasında öne çıkıyor.
Öksürük guatr habercisi
Guatr, öksürük ve ses kısıklığıyla kendini gösteriyor. Kadınlarda daha sık görülüyor. Dereotu, sarımsak ve kuru yemiş tüketmek hastalığa kalkan oluyor
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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