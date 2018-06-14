;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kalp sıcak sevmez
  2. Kaçak dehşet

yakalandı

Kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen sahtekar, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı

Sahte doktor yakalandı
İstanbul'da polis, lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin sonrasında insan sağlığı, beyin tümörleri konusunda hastaları yanlış bilgilendirdiği tespit edilen , yapılan operasyonla gözaltına alındı. Turan'ın yıllarca ameliyata girdiği tespit edildi. Turan'ın televizyon programlarına da çıktığı ve burada 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Sahtekarın üniversitelerde konuşmacı olarak seminerlere katıldığı ve öğrencilere yanlış bilgiler verdiği tespit edildi. Bazı hastaların ultrasontahlil sonuçlarını Turan'a ulaştırarak çare aradığı ve sahte doktorun da para karşılığı ilgilendiği belirlendi.
Etiketler: , ,
  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar