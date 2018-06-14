İstanbul'da polis, lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin sonrasında insan sağlığı, beyin tümörleri konusunda hastaları yanlış bilgilendirdiği tespit edilen Cüneyt Turan, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Turan'ın yıllarca ameliyata girdiği tespit edildi. Turan'ın televizyon programlarına da çıktığı ve burada 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Sahtekarın üniversitelerde konuşmacı olarak seminerlere katıldığı ve öğrencilere yanlış bilgiler verdiği tespit edildi. Bazı hastaların ultrasontahlil sonuçlarını Turan'a ulaştırarak çare aradığı ve sahte doktorun da para karşılığı ilgilendiği belirlendi.
Sahte doktor yakalandı
Kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen sahtekar, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı
Etiketler: Cüneyt Turan , İstanbul , sahte doktor
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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