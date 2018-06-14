Ölüm sineği Leyla’ya kondu

Bundan üç yıl önce oğlu Kayra ile Türkiye'den Tayland'ın gözde şehri Phuket'e taşınan oyuncu Leyla Bilginel'in hayatı, geçtiğimiz gün kabusa döndü. Beş gün önce sivrisinek tarafından ısırılan Bilginel, 'Dang Fever' (Dang Humması) hastalığına yakalandı. Günlerdir hastanede yaşam savaşı veren 41 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımlarla sevenlerinden iyileşmesi için dua etmelerini istedi.
AĞLAYARAK ANLATTI
Hasta yatağında gözyaşlarına boğulan Bilginel, "Dişlerim birbirine vurduğundan dolayı çok konuşamıyorum. Dua edin ne olur bir an önce iyileşeyim" dedi. Ateşi çıkan ve sürekli midesi bulanan oyuncu, paylaştığı videoda "Burada kaç gündür mide bulantımı gideremediler. Ne varsa Türk doktorlarında var" diyerek içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi. Bilginel, Phuket'e gidecek olanları da ölümcül 'Dang Fever' hastalığına karşı uyardı. Beş gün önce oğluyla çıktığı doğa gezintisinden "Hayat çok güzel" diye paylaşım yapan Leyla Bilginel'in yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen hayranları üzüntüye boğulurken ona iyileşmesi için iyi dilek mesajları yağdırdı.
TEDAVİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Aedes cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Dang Fever, en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalıktır. Baş ve gözün arkasında ağrının yanı sıra kas ve eklem ağrıları ile döküntü ve kanama, hastalığın belirtileri arasındadır. Ölümcül hastalığın, henüz bir aşısı ya da tedavisi yok.
AĞLAYARAK ANLATTI
Hasta yatağında gözyaşlarına boğulan Bilginel, "Dişlerim birbirine vurduğundan dolayı çok konuşamıyorum. Dua edin ne olur bir an önce iyileşeyim" dedi. Ateşi çıkan ve sürekli midesi bulanan oyuncu, paylaştığı videoda "Burada kaç gündür mide bulantımı gideremediler. Ne varsa Türk doktorlarında var" diyerek içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi. Bilginel, Phuket'e gidecek olanları da ölümcül 'Dang Fever' hastalığına karşı uyardı. Beş gün önce oğluyla çıktığı doğa gezintisinden "Hayat çok güzel" diye paylaşım yapan Leyla Bilginel'in yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen hayranları üzüntüye boğulurken ona iyileşmesi için iyi dilek mesajları yağdırdı.
TEDAVİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Aedes cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Dang Fever, en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalıktır. Baş ve gözün arkasında ağrının yanı sıra kas ve eklem ağrıları ile döküntü ve kanama, hastalığın belirtileri arasındadır. Ölümcül hastalığın, henüz bir aşısı ya da tedavisi yok.
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