Rusya'dan Türkiye'ye uzanan şifa hikayesi, mutlu sonla bitti. Rusya'da yaşayan böbrek hastası Daniil Smirnova (33), 5 yıl önce Oksana (29) ile evlendi. Ancak çiftin evliliği, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitti. Eşinden boşanan genç adamın hastalığı ilerledi. Tedavisi için birçok ülke gezen Smirnova, son çare olarak Türkiye'ye geldi. Annesinin böbreğini almaya hazırlanan genç, yapılan tetkiklerde annesinin kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrendi. Bu nedenle nakil gerçekleşmedi. Smirnova, yaşadığı hayal kırıklığının ardından telefonla eski eşi Oksana'yı arayıp dertleşti. Bu sırada eski eşinden hiç beklemediği bir teklif geldi. Eski eşine böbreğini vermek isteyen genç kadın, ilk uçakla Türkiye'ye geldi. Hızla yapılan tetkikler sonucu ameliyat masasına yatan Oksana, eski eşine hem böbreğini hem de ilişkileri için yeni bir şans verdi. Operasyonun ardından ikili yeniden evleneceklerini söyledi. Daniil Smirnova, "Eski eşim hayatımı kurtardı. Bundan sonra hayatıma onunla devam etmek istiyorum" dedi.
İkinci şans
Böbrek hastası Rus genç, şifa için Türkiye’ye geldi. Annesinin kanser olduğu belirlenince nakil gerçekleşmedi. Genç adamın imdadına, eski eşi Oksana yetişti. İkili yeniden evlenmeye karar verdi
Etiketler: Türkiye , Daniil Smirnova , Rusya , oksana , Annesinin
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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