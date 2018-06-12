;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bakan açıkladı! Bayramda ücretsiz olacak

Zayıflama hapı ölüm saçıyor

2007 yılında yasaklanan Çin malı zayıflama hapı Lida ölüm saçmaya devam ediyor. gelen ürünü laboratuvarda test ettirdi, sonuçlar korkunç! Hapların içinden tekstil ve oyuncak endüstrisinde kullanılan kanserojen fenolftalein çıktı

Balıkesir'de 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez'in hayatını kaybettiği yla ölüm soruşturmasında ifadelerde ilaçların internet ortamından alındığı ve ilaç niteliği taşıdığı bilgileri üzerine savcılık Lida isimli ürünle ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir imzalı habere göre; Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, soruşturmada ismi geçen internet sitesi üzerinden 'Li Da Daidaihua Weight Loss Capsules' isimli ilacı sipariş vererek analiz için laboratuvara gönderdi. Siteye erişim de durduruldu.

Etiketler: ,
  • 12 Haziran 2018, Salı 14:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar