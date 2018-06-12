Balıkesir'de 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez'in hayatını kaybettiği zayıflama ilacıyla ölüm soruşturmasında ifadelerde ilaçların internet ortamından alındığı ve ilaç niteliği taşıdığı bilgileri üzerine savcılık Lida isimli ürünle ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir imzalı habere göre; Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, soruşturmada ismi geçen internet sitesi üzerinden 'Li Da Daidaihua Weight Loss Capsules' isimli ilacı sipariş vererek analiz için laboratuvara gönderdi. Siteye erişim de durduruldu.