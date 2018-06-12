Adana'da aşırı sıcaklar başladı. Vatandaşlar yazın ilk günlerinde bunalmaya başladı. Meslek lisesi öğrencileri Eren Yıldız ve Murat Özden ise serinlemek için 'motoküvet' denilen aracı yaptı. Motosiklete küvet takan ikili, şehirdeki işlek caddelerde tur attı. Bu şekilde serinlemeye çalıştı. İkiliyi görenler ise şaştı kaldı. Yüzlerce vatandaş, motoküvetle selfie yaptı.
Aracı kullanan Yıldız, "Geçen gün birisi 'Motoküveti 750 liraya bana ver' dedi. Ama biz satmadık" diye konuştu.
Aracı kullanan Yıldız, "Geçen gün birisi 'Motoküveti 750 liraya bana ver' dedi. Ama biz satmadık" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.