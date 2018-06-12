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Moto!

Motoküvet!
Adana'da aşırı sıcaklar başladı. Vatandaşlar yazın ilk günlerinde bunalmaya başladı. Meslek lisesi öğrencileri Eren Yıldız ve Murat Özden ise serinlemek için 'motoküvet' denilen aracı yaptı. Motosiklete takan ikili, şehirdeki işlek caddelerde tur attı. Bu şekilde serinlemeye çalıştı. İkiliyi görenler ise şaştı kaldı. Yüzlerce vatandaş, motoküvetle selfie yaptı.



Aracı kullanan Yıldız, "Geçen gün birisi 'Motoküveti 750 liraya bana ver' dedi. Ama biz satmadık" diye konuştu.
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