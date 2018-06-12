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eksikliği anneliğe engel

İyot eksikliği anneliğe engel
İnsan vücudunda çok az miktarda bulunan iyot, beyin ve sinir sisteminin temel yapı taşını oluşturuyor. Bayındır İçerenköy Hastanesi ve etik Uzmanı Diyetisyen Ayşe Korkmaz, un insan vücudunun büyümesi ve gelişmesinde kilit rol oynadığını söylüyor.



DÜŞÜK RİSKİ VAR!
Yetersiz iyot zeka geriliğine yol açıyor. Annede iyot eksikliği varsa bebek de etkileniyor. Bunları düşük tehlikesi, ölü doğumlar, mental gerilik, sağırlık gibi durumlar oluşturuyor. Ülkemizde Bolu, Kastamonu, Malatya, Rize, Ordu, Zonguldak, Artvin, Kütahya ve Konya gibi bol yağış alan bölgelerde hemen her 10 kişiden 3'ünde iyot yetersizliği sonucu oluşan guatr görülüyor.
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