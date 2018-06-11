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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kalbin için çekirdek çitle

gibi mutluluk

Fıstık gibi mutluluk
Çerez olarak tüketilen yer fıstığı sağlığımıza mucizevi faydalar sağlıyor. Vücuda enerji ve kuvvet veriyor, aşk hayatını da renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Severek tüketilen bu kuruyemişin sağlığa diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kemiklerin güçlendirir.
Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir.
Kalp sağlığına iyi gelir.
Kolesterol oranını düşürür. ve damar hastalıkları riskini azaltır.
Kanserde korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kabızlığa iyi gelir.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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