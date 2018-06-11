Fıstık gibi mutluluk

Çerez olarak tüketilen yer fıstığı sağlığımıza mucizevi faydalar sağlıyor. Vücuda enerji ve kuvvet veriyor, aşk hayatını da renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Severek tüketilen bu kuruyemişin sağlığa diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kemiklerin güçlendirir.
Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir.
Kalp sağlığına iyi gelir.
Kolesterol oranını düşürür. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
Kanserde korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kabızlığa iyi gelir.
Kemiklerin güçlendirir.
Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir.
Kalp sağlığına iyi gelir.
Kolesterol oranını düşürür. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
Kanserde korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kabızlığa iyi gelir.
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