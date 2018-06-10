17 Haziran Pazar gününü babanızla birlikte gerçekleştirebileceğiniz keyifli bir aktiviteye ayırmaya ne dersiniz? Bu sayede hem spor yapıp enerjik bir gün geçirebilir hem de babanızla baş başa sohbet etme imkanı bulabilirsiniz. Bisiklet kullanımı son dönemde oldukça yaygınlaştı. Eğer tercihinizi bisikletten yana kullanmak isterseniz işte size birkaç rota önerisi: Kartal yakınlarındaki Aydos Ormanı, atmosferi ile bisiklet kullanmak için ideal. Çam ağaçları arasındaki parkuru 13 kilometre. Doğanın tadının çıkara çıkara pedal çevirebilirsiniz. Bisiklet kullanmak bir Adalar klasiği sayılabilir. Büyükada'ya yaz döneminde ilginin artması nedeniyle Heybeliada'nın sakin atmosferi de bir seçenek olarak düşünülebilir. Belgrad Ormanı sadece bisiklet değil, yürüyüş için de gözde bir parkur. Parkur 17 kilometreden oluşuyor. Hatta yanınıza malzemelerinizi alıp yürüyüş sonrası güzel bir piknik masası hazırlayarak babanıza ikinci bir sürpriz de yapabilirsiniz. Polonezköy'de de hem yürüyüş yapmak hem de bisiklet kullanmak çok keyifli. Kemerburgaz yakınlarındaki Durusu çevresinde de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Bölgenin güzelliklerini keşfederken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Yeşilliklerde bir gün
Etiketler: Büyükada , Kartal , bisiklet , Babalar Günü
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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