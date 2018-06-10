Omuz düşüklüğü skolyoz habercisi

Bir omurga hastalığı olan skolyoz, bel ya da göğüs bölümünde görülüyor. Omurganın sağa veya sola eğilmesi ile kendini gösteren skolyoz, doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebiliyor. Erken dönemde önlem alınması ve tedaviye başlanması gerekiyor. Aksi takdirde hastalık, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Memorial Ankara Hastanesi Omurga Sağlığı Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Emre Acaroğlu, skolyozun tedavisi hakkında sizleri bilgilendiriyor...

ERGENLİK DÖNEMİNDE TEHLİKELİ:

Omurga eğriliği, yaşamın ilk beş yılı ile ergenlik te boyun hızlı uzadığı dönemlerde hızlı bir şekilde ilerleme gösteriyor. Çocuğun yaşı tanı koyulduğu anda ne kadar küçük ise omurgadaki eğriliğin de büyüyüp ilerlemesi o oranda fazla oluyor. Erişkin bireylerde eğriliğin ilerlemesi bu derecede belirgin ve hızlı olmuyor. Bu nedenle küçük yaşlarda skolyoz tanısı almış olan çocuklarda skolyozun çok yakından takip edilmesi, eğriliğin ilerleme miktarına göre tedavi şeklinde değişikliğe gidilebilmesi tavsiye ediliyor.

CANA KAST EDİYOR:

Skolyoz tedavisine yalnızca omurgadaki bir eğilim gözüyle bakmamak gerekiyor. Çünkü omurga, 80 ila 100 derecelik bir eğime ulaştığında kaburgalar ve göğüs kafesi zarar görmeye başlıyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda göğüs kafesi hacminin ileri derecede daralması akciğerlerin gelişimini olumsuz etkileyip solunum yetersizliğine neden oluyor. Nadiren de olsa yaşamsal fonksiyonları tehdit ediyor. Bu sebeple, özellikle küçük yaşlarda skolyoz tanısı alan ve tedavi gerektiren durumlarda skolyoz tedavisinin uygulanmaması veya ertelenmesi hayati açıdan risk oluşturabilecek sonuçlar doğuruyor.

BEKLEMEYİN DOKTORA GİDİN!

Skolyozdan şüphelenilmesi durumunda mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulması öneriliyor. Yapılan muayene, röntgen ve MR görüntülemesi sonrasında omurgadaki eğriliğin derecesi belirleniyor. Hasta için uygun bir tedavi planına başlanması gerekiyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

3 Kişinin belinde veya sırtında asimetri varsa,

- Arkadan bakıldığında bir kürek kemiği diğerinden daha çıkık veya belirginse,

- Bir omuzu diğerinden daha yüksekse,

- Bir bacak diğerinden daha uzunmuş gibi görünüyorsa,

- Kişi öne doğru eğildiğinde gövdenin bir tarafındaki kaburgalar diğer tarafa göre daha yüksek kalıyorsa

- Elbiseleri, bireyin üzerinde sürekli asimetrik bir şekilde duruyorsa omurga şekil bozukluğu olabileceğinden şüphelenilmelidir.