Üzüm mutsuzluğa çözüm

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor. Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E, K vitaminleri barındırıyor. Beyinden sindirim sistemine kadar pek çok organa katkıda bulunan üzüm, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artıran üzüm, çiftlere mutluluğun kapılarını aralıyor. Uzmanlar, ağızları tatlandıran bu meyvenin diğer faydalarını şöyle sıralıyor...
Migren ağrısını keser.
Beyin hücrelerini besler. Alzheimer'dan korur.
Hazımsızlığı giderir.
Böbrekleri besler.
Astım ataklarını önler.
Mikropları öldürür.
Kabızlığı giderir.
Cildi gençleştirir.
Saçları gürleştirir.
Meme kanserinden korur.
Migren ağrısını keser.
Beyin hücrelerini besler. Alzheimer'dan korur.
Hazımsızlığı giderir.
Böbrekleri besler.
Astım ataklarını önler.
Mikropları öldürür.
Kabızlığı giderir.
Cildi gençleştirir.
Saçları gürleştirir.
Meme kanserinden korur.
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