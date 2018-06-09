Kansere göğüs ger!

Kadınların en korktukları hastalıkların başında şüphesiz meme kanseri geliyor. Tüm dünyada ve ülkemizde oldukça sık görülen bu hastalık, ölüm nedenleri arasında 2'nci sırada yer alıyor. Eskiden 45-55 yaşları arasında görülen meme kanseri, günümüzde 35 hatta çok daha genç yaşlardaki kadınları bile tehdit ediyor. Erken tanı ile meme kanseri tedavisinde başarı oranı yüzde 90'lara ulaşıyor. Ancak toplumda meme kanseriyle ilgili kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler hastaları korkutuyor. Yaşamsal öneme sahip olan erken tanıyı geciktiriyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Meme Kliniği'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Aktan meme kanserinde doğru sanılan yanlışları sizler için sıralıyor...



YANLIŞ: Memede gelişen her kitle kanserdir.

DOĞRU: Memedeki kitlelerin 10'undan 8'i kanser özelliği taşımıyor.



YANLIŞ: Kanser olan meme kitleleri ağrı yapmaz.

DOĞRU: Meme kanseri çoğunlukla ağrısız olmakla birlikte, kitlenin ağrı yapmaması meme kanseri ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Çünkü iltihabi reaksiyonlu meme kanseri erken evrede şişlik, hassasiyet ve sıcaklık gibi belirtilerle gelişiyor ve ele gelen kitle varsa bu ağrılı olabiliyor.



YANLIŞ: Emziriyorum, kanser olmam.

DOĞRU: Emzirirken enfeksiyon veya süt kanallarının tıkanması sonucu memede kitleler oluşabiliyor. Ancak bunların kanserle ilgisi olmuyor. Emzirmek, meme kanserinden koruyucu etki gösteriyor.



YANLIŞ: Genç yaştayım, kanser olma ihtimalim yok.

DOĞRU: Meme kanserine yakalanma riski menopozdan ve 50 yaşından sonra artıyor. Günümüzde 35 yaş altında tanı konulan meme kanseri sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle genç yaşlarda ele gelen kitle de meme kanserine işaret ediyor.



YANLIŞ: Mamografiyi yeni yaptırdım, bir sene bekleyebilirim.

DOĞRU: Yakın zamanda mamografi çekilmiş olsa bile, göğüste ele gelen bir kitle olduğunda hemen doktora gitmek gerekiyor. Özellikle yoğun meme dokusu veya kitlenin koltuk altına saptanması durumlarında tümör, mamografide görülmeyebiliyor.



YANLIŞ: Ailemde kanser yok, ben de kanser olmam.

DOĞRU: Amerikan Kanseri Derneği'nin verilerine göre; meme kanserine yakalanan kadınların en fazla yüzde 15'inin ailesinde bu hastalık bulunuyor. Bu nedenle ailesinde kanser öyküsü bulunmasa da her kadının kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor.



YANLIŞ: Biyopsi, kanserin yayılmasına neden olur.

DOĞRU: Memede şüpheli bir kitle tespit edildiğinde önerilen biyopsi ve sonrasında meme kanseri yayılmıyor. Geliştirilen tru-cut biyopsi tetkikiyle biyopsi iğnesi tamamen kapalı sistemle işlev görüyor. Yani; kitleden alınan doku iğnenin ucunda bulunan ve otomatik çalışan bir sürgülü kapak sistemiyle iğne ucuna alınıyor ve tümör iğne yolu boyunca yayılımı engelliyor.