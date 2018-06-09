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Kalbini yağdan koru

Kalbini yağdan koru
Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu, beslenme şekline dikkat etmek gerekiyor. Amerika Augusta Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yüksek yağ oranı içeren bir öğünün, krizi riskini artırdığını gösteriyor. Yağlı yiyecekler, oksijen taşıyan alyuvar hücrelerinde deformasyona ve damar cidarının bozulmalara yıl açıyor. LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, sürekli yağlı yiyeceklerle beslenen bireylerin kalp krizi geçirme riskinin fazla olduğunu söylüyor. "Kalp hastalığı olan kişilerin beslenme prensiplerine dikkat etmeleri gerekir. Sadece bir öğün yağlı yiyecekler yemek, damarda pıhtı oluşmasına ve ani kalp krizlerine neden olabilir" diyor.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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