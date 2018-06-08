Polisiye hikaye!

Genç kızın evlilik hayalleri suya düştü. İntihara kalkıştı. Onu bu duruma getiren polis sevgilisi para cezası aldı. Almanya'da hemşire olan Hasret B., 3 Ağustos 2016'da tatil için geldiği Türkiye'de polis memuru Mevlüt T. (23) ile tanıştı. İkili sevgili oldu. Gençler cinsel birliktelik yaşadı. Hasret, bekaretini kaybetti. Daha sonra ise ihanete uğradığını öğrendi.
'BOĞAZINDA KALMASIN'
Evlilik hayali biten, büyük stres yaşayan Hasret B. psikolojik destek almaya başladı. Geçen 12 Ekim'de, intiharında kullanacağı içeceğin fotoğrafını Mevlüt T.'ye göndererek, kendisine sahip çıkmasını aksi halde canına kıyacağını söyledi. Polisin buna yanıtı ise şok etti: "Suyu bol iç, boğazında kalmasın. İntihar et düzelir belki. Sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin. Kimsenin seni bulamayacağı yerde dene..." İlacı içince son anda ailesine haber veren Hasret B. hastanede kurtarıldı. Ölümden dönen genç kız avukatı aracılığıyla Türkiye'de şikayette bulundu. "Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme, Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçlarından yargılandığı mahkemede ifade veren Mevlüt T., "Birbirimize uymadığımızı düşündüğüm anda ayrılmak istediğimi söyledim. Blöf yaptığını düşünerek intihar edeceğine inanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, Mevlüt T.'ye hakaret ve tehdit suçlarından 3 ay 20 gün hapis cezası ve 600 TL adli para cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Polis memuru Mevlüt T. 3 ay 20 gün hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.
OSMAN ASİLTÜRK
'BOĞAZINDA KALMASIN'
Evlilik hayali biten, büyük stres yaşayan Hasret B. psikolojik destek almaya başladı. Geçen 12 Ekim'de, intiharında kullanacağı içeceğin fotoğrafını Mevlüt T.'ye göndererek, kendisine sahip çıkmasını aksi halde canına kıyacağını söyledi. Polisin buna yanıtı ise şok etti: "Suyu bol iç, boğazında kalmasın. İntihar et düzelir belki. Sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin. Kimsenin seni bulamayacağı yerde dene..." İlacı içince son anda ailesine haber veren Hasret B. hastanede kurtarıldı. Ölümden dönen genç kız avukatı aracılığıyla Türkiye'de şikayette bulundu. "Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme, Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçlarından yargılandığı mahkemede ifade veren Mevlüt T., "Birbirimize uymadığımızı düşündüğüm anda ayrılmak istediğimi söyledim. Blöf yaptığını düşünerek intihar edeceğine inanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, Mevlüt T.'ye hakaret ve tehdit suçlarından 3 ay 20 gün hapis cezası ve 600 TL adli para cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Polis memuru Mevlüt T. 3 ay 20 gün hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.
OSMAN ASİLTÜRK
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