Klima bakterisi bitirir ciğeri

Havaların ısınmasıyla birlikte bakımsız klimalar hastalık saçıyor. Uzmanlar, konforlu bir ortam yaratmak için kullanılan klimalarla ilgili uyarıyor. Havayollarına bulaşan bu mikroorganizmalarla oluşan klima hastalığının (lejyoner hastalığı), zatürre gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açtığını söylüyor. Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Necla Songür, klima hastalığı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor.
HAMAM DA TEHLİKELİ
Hijyeni ve temizliği iyi yapılmayan klimalar, lejyonella denilen bakteri üretiyor. Bu bakteri, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda ürüyor. Solunum yoluna kolayca bulaşarak, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, üst solunum yolu hastalığı olarak kendini gösteriyor. Tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşiyor. Zatürreye bile neden oluyor. Hatta bu bakteri, kişiyi komaya kadar götürebiliyor.
HALSİZLİĞİ DİKKATE ALIN
Klima bakterisine bağlı lejyoner hastalığında genellikle ateş ve halsizlik görülüyor. Bunu şu şikayetler takip ediyor:
Eklem ağrısı,
Geçmeyen kuru öksürük,
Balgam çıkarma ihtiyacı ve balgam çıkarmada zorluk,
Baş ağrısı,
Bilinç bulanıklığı,
Nefes darlığı,
Uykuya meyilli olmak...
SU İLE BULAŞIR
Üst solunum yolu hastalıkları gibi belirti veren klima hastalığı, çok kısa bir süre içerisinde alt solunum yollarını tutarak, akciğerde iltihaplanmaya neden oluyor. Hem hava hem de şebeke suyu yoluyla bulaşabilen klima hastalığı, bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha fazla etkiliyor. Bu kişilerin yaşadıkları ortamda ve yaz döneminde tatil bölgelerindeki klimaların kontrolünün yapılıp yapılmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda banyo, havuz ve termal tesisler gibi nemli ortamlardaki sistemlerin de hijyeninin yeterince sağlandığından emin olunması tavsiye ediliyor.
TEDAVİDE GECİKMEYİN
Hastalığın önlenmesi için klimaların uygun bir şekilde bakımlarının yapılması gerekiyor. Hastalığın tanı ve tedavisi için de doktorun hastayı özellikle klima hastalığı açısından değerlendirmesi önem taşıyor. Tanı konan hastalara antibiyotik tedavisi başlatılıyor. Özellikle erken dönemde başvuran hastalarda başarılı sonuçlar alınıyor.
50 YAŞ VE ÜZERİ TEHLİKE ALTINDA
50 yaş üstü kişiler.
Astım ve KOAH hastaları.
Kanser tedavisi gören hastalar.
Uzun süreli kortizon tedavisi gören hastalar.
Organ nakli olmuş hastalar.
Bebek ve çocuklar.
HAMAM DA TEHLİKELİ
Hijyeni ve temizliği iyi yapılmayan klimalar, lejyonella denilen bakteri üretiyor. Bu bakteri, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda ürüyor. Solunum yoluna kolayca bulaşarak, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, üst solunum yolu hastalığı olarak kendini gösteriyor. Tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşiyor. Zatürreye bile neden oluyor. Hatta bu bakteri, kişiyi komaya kadar götürebiliyor.
HALSİZLİĞİ DİKKATE ALIN
Klima bakterisine bağlı lejyoner hastalığında genellikle ateş ve halsizlik görülüyor. Bunu şu şikayetler takip ediyor:
Eklem ağrısı,
Geçmeyen kuru öksürük,
Balgam çıkarma ihtiyacı ve balgam çıkarmada zorluk,
Baş ağrısı,
Bilinç bulanıklığı,
Nefes darlığı,
Uykuya meyilli olmak...
SU İLE BULAŞIR
Üst solunum yolu hastalıkları gibi belirti veren klima hastalığı, çok kısa bir süre içerisinde alt solunum yollarını tutarak, akciğerde iltihaplanmaya neden oluyor. Hem hava hem de şebeke suyu yoluyla bulaşabilen klima hastalığı, bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha fazla etkiliyor. Bu kişilerin yaşadıkları ortamda ve yaz döneminde tatil bölgelerindeki klimaların kontrolünün yapılıp yapılmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda banyo, havuz ve termal tesisler gibi nemli ortamlardaki sistemlerin de hijyeninin yeterince sağlandığından emin olunması tavsiye ediliyor.
TEDAVİDE GECİKMEYİN
Hastalığın önlenmesi için klimaların uygun bir şekilde bakımlarının yapılması gerekiyor. Hastalığın tanı ve tedavisi için de doktorun hastayı özellikle klima hastalığı açısından değerlendirmesi önem taşıyor. Tanı konan hastalara antibiyotik tedavisi başlatılıyor. Özellikle erken dönemde başvuran hastalarda başarılı sonuçlar alınıyor.
50 YAŞ VE ÜZERİ TEHLİKE ALTINDA
50 yaş üstü kişiler.
Astım ve KOAH hastaları.
Kanser tedavisi gören hastalar.
Uzun süreli kortizon tedavisi gören hastalar.
Organ nakli olmuş hastalar.
Bebek ve çocuklar.
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