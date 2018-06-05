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ten utanma!

Hemoroitten utanma!
Anal kanalın üst kısmında genişlemiş damar yumakları olarak bilinen hemoroit, 50 yaşına kadar her 2 kişiden birinde görülüyor. Kabızlık, hareketsiz yaşam, hamilelik ve kanser hemoroide davetiye çıkartıyor. Hastalık 4'üncü evreye geldiğinde ameliyat kaçınılmaz oluyor. Dışkılama sırasında kanama ile kendisini gösteren te hastalar çoğu zaman oturamayacak duruma geliyor. OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, bu hastalıktan kurtulmanın birinci yolunun posalı besinler tüketmek olduğunu söylüyor. Hastaların utandığı için uzun süre doktora gitmediğine değinen Opr. Dr. Şenköylü, bu durumun hemoroidin tedavisinde gecikmeye neden olduğunu belirtiyor.
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