Anal kanalın üst kısmında genişlemiş damar yumakları olarak bilinen hemoroit, 50 yaşına kadar her 2 kişiden birinde görülüyor. Kabızlık, hareketsiz yaşam, hamilelik ve kanser hemoroide davetiye çıkartıyor. Hastalık 4'üncü evreye geldiğinde ameliyat kaçınılmaz oluyor. Dışkılama sırasında kanama ile kendisini gösteren hemoroitte hastalar çoğu zaman oturamayacak duruma geliyor. OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, bu hastalıktan kurtulmanın birinci yolunun posalı besinler tüketmek olduğunu söylüyor. Hastaların utandığı için uzun süre doktora gitmediğine değinen Opr. Dr. Şenköylü, bu durumun hemoroidin tedavisinde gecikmeye neden olduğunu belirtiyor.
Hemoroitten utanma!
Etiketler: Hemoroit
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.