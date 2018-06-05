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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Kiraz güç verir karpuzu abartmayın

Çare ada

Afrodizyak etkisiyle bilinen a, libidoyu artırıyor. Cinsel isteksizliği giderip çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Çare çikolatada
Tadına doyulmayan, çikolata, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren a, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu giderip çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Alzheimer'dan koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kalp-damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
Kan şekeri seviyesini dengeler.
Mutluluk verir.
Cildi gençleştirir.
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