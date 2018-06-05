Çare çikolatada

Tadına doyulmayan, çikolata, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren çikolata, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu giderip çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Alzheimer'dan koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kalp-damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
Kan şekeri seviyesini dengeler.
Mutluluk verir.
Cildi gençleştirir.
Kalp-damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
Kan şekeri seviyesini dengeler.
Mutluluk verir.
Cildi gençleştirir.
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