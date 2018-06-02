Cinayet değil intihar

Yeni Zelandalı muhabir Yasmina Ryan'ın cinayeti aydınlandı. Genç muhabirin, öldürülmediği, intihar ettiği saptandı. Korkunç olay geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Gazeteci Ryan, arkadaşıyla birlikte kaldıkları evin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümü, akıllara soru işareti getirdi. Ryan'ın ev arkadaşı, gelen sesler üzerine odaya girdiğini söyledi. Bunun üzerine Ryan'ın düşme anı güvenlik kameraları incelendi. Genç gazetecinin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçildi. Ryan'ın düştüğü sırada yanında bulunan arkadaşı Raul A., ifade verdi. "İntihar etmeden bir gün önce Eminönü'nde kendisini denize atmaya çalıştı" dedi. Başka bir arkadaşı Hasan M. ise Ryan'ın bir kez de Galata Kulesi'nden kendisini atmaya çalıştığını söyledi. Bunun üzerine soruşturma, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla bitirdi. Kararda, Ryan'ın yaşadığı depresif durum nedeniyle daha öncede deflaarca kez intihara kalkıştığı ve arkadşları tarafından engellendiği, Ryan'ı intihara yönlendiren süreklendiren veya yardım eden başka bir kişi olmadığı belirtildi.
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