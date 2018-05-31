HAREKETSİZ yaşam, yanlış beslenme, yavaşlayan metabolizma kiloları beraberinde getiriyor. Bu durum, hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Erkeklerin yüzde 78'inde, kadınların yüzde 65'inde yüksek tansiyon hastalığının sebebi obeziteden kaynaklanıyor. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül; vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olanların kalp kasının kalınlaşmasıyla hastalanma riskini arttırdığına dikkat çekiyor. Bel çevresini ölçün "Obezite, kalp yetmezliğini erkeklerde yaklaşık 1,5 kat, kadınlarda ise 2 kat artırmaktadır. Bel çevresi erkeklerde 102 santimden, kadınlarda 88 santimden büyükse, obezite mevcuttur" açıklamasını yapıyor.
Obezite, kadın kalbinden anlamıyor!
Obezite, kalbi vuruyor. Özellikle kadınlarda kalp yetmezliği riskini 2 kat artırıyor...
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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