Kahvaltı sofralarının baş tacı menemenin olmazsa olmazı domatesin faydaları saymakla bitmiyor. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, domates suyunun, meyvenin en besleyici formu olduğunu belirtiyor. Vücudun su ihtiyacını karşılayan domatesin bol bol tüketilmesini öneriyor. "Domateste bulunan likopen güçlü bir antioksidandır, kanser de dahil olmak üzere bir dizi hastalığı önler. Ayrıca 8 saat süreyle tokluk hissetmemizi sağlıyor. Oruç tutan kişiler için domates suyu, büyük fayda sağlıyor. Sahurda domates suyu tüketilmeli" diyor. Domateslerin kabuklarıyle yenmesini nedene öneren Prof. Dr. Özyaral, şöyle devam ediyor: "Lifli yapısı ile müshil işlevi görür, safra üretimini uyararak kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır."
Domates suyu tok tutuyor
Etiketler: domates suyu
- 29 Mayıs 2018, Salı
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