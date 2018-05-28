Sağlıklı orucun sırrı hurma

Fırından yeni çıkmış sıcacık taze pide, şerbetli sütlü tatlılar, turşudan salatasına ana yemeğinden çorbasına kadar her şeyiyle ağızları tatlandıran iftar sofrası... On bir ayın sultanı, yine bereketiyle geldi. İftar sofraları harika lezzetlerle şenlendi. 17 saatlik oruç, hazımsızlık, sinirlilik, uyuklama hali, baş ağrısı ve sıvı kaybı gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirdi. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Nida Zafer, orucu sağlıklı hale getirebilmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi...
15 DAKİKA BEKLEYİN
İftarda mideye aniden yüklenen yemekler, hazımsızlık ve gaz gibi problemleri beraberinde getiriyor. Kilo alımına da neden oluyor. Bu nedenle iftara önce su, ayran ve çorba ile başlayarak midenin alıştırılması gerekiyor. 15-20 dakika sonra ana yemeğe geçmek, midenin yükünü hafifletiyor.
3 ÖĞÜN YEMEK YİYİN
Sahur yapmadan oruç tutmak, gün içerisinde baş ağrısı ve halsizliğe neden oluyor. Öte yandan oruç tutarken vücudunuzun ihtiyacı olan besin öğelerini iftarla sahur arasında tamamlamak gerekiyor. Bunun için öğün sayısını artırarak azar azar ve sık sık yemek tavsiye ediliyor. İftar ve sahur dahil olmak üzere en az 3 öğün tüketilmesi öneriliyor.
SAHURU ATLAMAYIN
Sahura kalkmadan oruç tutmak, zaten uzun olan oruç süresini iyice uzatarak ihtiyacınız olan protein, karbonhidratı yeterli miktarda almayı engelliyor. Sahurda kahvaltıyı tercih edip hafif ama proteinden zengin (yumurta, peynir, yoğurt, süt...) gibi besinler tüketmek, gün boyu rahat bir oruç geçirmeyi sağlıyor. Bu tarz bir sahur hem tok tutuyor hem de kan şekerindeki dalgalanmaları önlüyor.
TURŞUYA DİKKAT
Ramazan'ın yaz aylarına gelmesiyle birlikte oruç sırasında en çok su kaybı görülüyor. Bu nedenle özellikle sahurda susatan besinlerden uzak durulması gerekiyor. Salam, sucuk ve sosis gibi şarküteri ürünleri, turşu, tuzlu zeytin ve salamura ürünlerinden uzak durulması öneriliyor.
PİDEYİ ABARTMAYIN
Beyaz ekmek, poğaça, pasta ve börek gibi yiyecekler yüksek glisemik indeksli olup kan şekerini aniden yükseltiyor. Yine un ve şeker gibi basit karbonhidrat içerdiği için kan şekerini hızla yükselten pideyi sadece tadımlık olarak tüketmek gerekiyor.
MEYVEYİ UNUTMAYIN
Ramazan'da uzun süren açlığa bağlı olarak sindirim sistemi fazla çalışmıyor. Bu durum, kabızlığı beraberinde getiriyor. Bu nedenle iftar ve sahur sofralarında posadan zengin tam tahıllar, kuru baklagiller, salata, sebze ve meyvelerine yer açmak gerekiyor.
GAZOZ DEĞİL AYRAN
Gün boyu kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak için maden suyu ve ayran kurtarıcı oluyor. Meyve suları ve gazlı içecekler, hem kalorileri ile kilo almaya neden oluyor. Yine kalsiyum deposu yoğurt, süt, kefir ve ayran gibi içecekler bağırsak florasına fayda sağlıyor. Sindirimin çalışmasını düzenliyor.
BAĞIRSAK DOSTU
Ramazan'da özellikle şerbetli tatlılar tercih ediliyor. Diyetisyen Zafer, iftardan sonra oluşan tatlı isteğini bastırmak için hurmayı öneriyor. Tok tutan hurma, lifli içeriği ile bağırsak sistemini de destekliyor.
15 DAKİKA BEKLEYİN
İftarda mideye aniden yüklenen yemekler, hazımsızlık ve gaz gibi problemleri beraberinde getiriyor. Kilo alımına da neden oluyor. Bu nedenle iftara önce su, ayran ve çorba ile başlayarak midenin alıştırılması gerekiyor. 15-20 dakika sonra ana yemeğe geçmek, midenin yükünü hafifletiyor.
3 ÖĞÜN YEMEK YİYİN
Sahur yapmadan oruç tutmak, gün içerisinde baş ağrısı ve halsizliğe neden oluyor. Öte yandan oruç tutarken vücudunuzun ihtiyacı olan besin öğelerini iftarla sahur arasında tamamlamak gerekiyor. Bunun için öğün sayısını artırarak azar azar ve sık sık yemek tavsiye ediliyor. İftar ve sahur dahil olmak üzere en az 3 öğün tüketilmesi öneriliyor.
SAHURU ATLAMAYIN
Sahura kalkmadan oruç tutmak, zaten uzun olan oruç süresini iyice uzatarak ihtiyacınız olan protein, karbonhidratı yeterli miktarda almayı engelliyor. Sahurda kahvaltıyı tercih edip hafif ama proteinden zengin (yumurta, peynir, yoğurt, süt...) gibi besinler tüketmek, gün boyu rahat bir oruç geçirmeyi sağlıyor. Bu tarz bir sahur hem tok tutuyor hem de kan şekerindeki dalgalanmaları önlüyor.
TURŞUYA DİKKAT
Ramazan'ın yaz aylarına gelmesiyle birlikte oruç sırasında en çok su kaybı görülüyor. Bu nedenle özellikle sahurda susatan besinlerden uzak durulması gerekiyor. Salam, sucuk ve sosis gibi şarküteri ürünleri, turşu, tuzlu zeytin ve salamura ürünlerinden uzak durulması öneriliyor.
PİDEYİ ABARTMAYIN
Beyaz ekmek, poğaça, pasta ve börek gibi yiyecekler yüksek glisemik indeksli olup kan şekerini aniden yükseltiyor. Yine un ve şeker gibi basit karbonhidrat içerdiği için kan şekerini hızla yükselten pideyi sadece tadımlık olarak tüketmek gerekiyor.
MEYVEYİ UNUTMAYIN
Ramazan'da uzun süren açlığa bağlı olarak sindirim sistemi fazla çalışmıyor. Bu durum, kabızlığı beraberinde getiriyor. Bu nedenle iftar ve sahur sofralarında posadan zengin tam tahıllar, kuru baklagiller, salata, sebze ve meyvelerine yer açmak gerekiyor.
GAZOZ DEĞİL AYRAN
Gün boyu kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak için maden suyu ve ayran kurtarıcı oluyor. Meyve suları ve gazlı içecekler, hem kalorileri ile kilo almaya neden oluyor. Yine kalsiyum deposu yoğurt, süt, kefir ve ayran gibi içecekler bağırsak florasına fayda sağlıyor. Sindirimin çalışmasını düzenliyor.
BAĞIRSAK DOSTU
Ramazan'da özellikle şerbetli tatlılar tercih ediliyor. Diyetisyen Zafer, iftardan sonra oluşan tatlı isteğini bastırmak için hurmayı öneriyor. Tok tutan hurma, lifli içeriği ile bağırsak sistemini de destekliyor.
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