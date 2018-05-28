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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yabana atma

- kilolar gider!

Yoğurt, , avokado gibi besinler metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımını kolaylaştırıp zayıflatıyor...

Kefir-acı biber kilolar gider!
Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kiloları beraberinde getiriyor. Buna yavaşlayan metabolizma da eklenince, sonuç korkutucu oluyor. Özellikle Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından fazla yemek yemek de kilo alımına neden oluyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, metabolizmayı hızlandırmanın yolunun mutfaktan geçtiğini söylüyor. yi kolaylaştıracak gıdaları şöyle sıralıyor:

Yoğurt: Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.
Kefir: Her gün 1 su bardağı kadar tüketmek, bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Probiyotik özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
Yumurta: Tokluk hissi veren yumurta, vücudun dinç kalmnasını sağlıyor. Karaciğer başta olmak üzere pek çok organın yenilenmesini sağlıyor. Metabolizmayı çalıştırıyor. Kilo verme süreçlerini kolaylaştırıyor.
Acı biber: Kalp atışlarını hızlandırıp metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlıyor. Yağ birikimini önlüyor. Yoğurtla birlikte tüketilmesi öneriliyor.
Avokado: Özellikle karın bölgesindeki yağların yakılmasında etkili oluyor.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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