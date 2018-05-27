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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kansersavar avokado
  2. Ağzınızın tadı bozulmasın

Güç da

Ağızları tatlandıran , sindirimi düzenliyor. etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Güç ahudududa
Küçük kırmızı renkle hoş kokulu bir meyve olan ahududu, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığa şifa oluyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller ile pek çok hastalığa kalkan oluyor. temizleyip toksinlerin atılmasını sağlıyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin cinsel soğukluğunu bitiriyor. Uzmanlar, nun günde 5-6 tane yenmesini öneriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kanı temizler. Toksinleri atar.
Kan şekerini dengeler.
Böbrek sağlığını destekler.
Vücuda güç ve zindelik verir.
Ateşin düşmesini saplar.
A vitamini ile gözleri besler.
Verem ve romatizmadan korur.
Kabızlığı bitirir.
Lösemi hastalığında şifa olur.
Lifli içeriği ile sindirim sistemini destekler.
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