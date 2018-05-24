Ölümcül seviye!

Gençlerin ırmak kenarındaki sohbeti faciayla bitti. Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım çağırmaya çalışan genç, boğularak yaşamını yitirdi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Mustafa Tekin, kız arkadaşı Ş.Y. ile birlikte Manavgat Irmağı'nın yanındaki kayalıklara gitti. Bu sırada su seviyesi yükseldi. Çift mahsur kaldı. Sevgilisinin yüzme bilmemesi nedeniyle yardım getirmek isteyen Tekin, kayalıklardan tırmanırken suyu düştü. Girdaba kapılıp suda kayboldu. S.Y. ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ekipler arama çalışması başlattı. Tekin'in cansız bedeni kayalıklardan 5-6 metre aşağıda bulundu. Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan sevenleri yıkıldı. Manavgat Irmagı'nda kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları nedeniyle Manavgat ve Oymapınar Barajlarından su kesintisi yapıldığı için su seviyesinin oldukça düştüğü, çalışmanın ardından su bırakılması nedeniyle de aniden yükseldiği ve Tekin ve kız arkadaşının kayalıkta mahsur kaldığı bildirildi.
Ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Sevgilisini kurtarmak isteyen Mustafa Tekin, boğuldu.
Ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Sevgilisini kurtarmak isteyen Mustafa Tekin, boğuldu.
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