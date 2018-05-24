Kalp yaşa bakmıyor

Kalp hastalıkları, dünyada en fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Kimi zaman sinsi ilerleyen bu hastalığın tedavisinde geç kalındığında sonuç korkutucu olabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle gençlerde görülen ani ölümlerin üçte ikisinin kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirtiyor. Genetik yağı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımının bu hastalığa yakalanma riskini artırdığını söylüyor.
4-6 DAKİKA KRİTİK
"Yanlış beslenme, obezite ve yoğun stres, kalp hastalıklarının erken yaşlarda görülmesine yol açmıştır" diyen Prof. Dr. Duygu, kalp hastalıklarının belirtileri arasında nefes darlığı, çarpıntı, gözlerde kararma, fenalık hissi gibi belirtilerin olduğunun altını çiziyor. Burada ilk müdahalenin oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Duygu, "4-6 dakika içinde elektroşok yapılarak kalp ritmi normale döndürülmez ise ölüm gerçekleşebilir" diyor.
SPOR YAPARKEN DİKKAT
Profesyonel sporcularda veya egzersiz programına yazılacak kişilerde bunun daha da önemli hale geldiğini, kalbe bağlı ani ölümlerin genellikle sportif aktiviteler sırasında görüldüğünü kaydediyor.
4-6 DAKİKA KRİTİK
"Yanlış beslenme, obezite ve yoğun stres, kalp hastalıklarının erken yaşlarda görülmesine yol açmıştır" diyen Prof. Dr. Duygu, kalp hastalıklarının belirtileri arasında nefes darlığı, çarpıntı, gözlerde kararma, fenalık hissi gibi belirtilerin olduğunun altını çiziyor. Burada ilk müdahalenin oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Duygu, "4-6 dakika içinde elektroşok yapılarak kalp ritmi normale döndürülmez ise ölüm gerçekleşebilir" diyor.
SPOR YAPARKEN DİKKAT
Profesyonel sporcularda veya egzersiz programına yazılacak kişilerde bunun daha da önemli hale geldiğini, kalbe bağlı ani ölümlerin genellikle sportif aktiviteler sırasında görüldüğünü kaydediyor.
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