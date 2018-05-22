;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Çare karpuzda
  2. Su içmeyi unutma böbrekleri zorlama

Şişkinlik kalbi vuruyor!

Şişkinlik kalbi vuruyor!
HAREKETSİZ yaşam, yanlış beslenme vücutta şişkinlik ve gaz sorununu beraberinde getiriyor. Bu durum, karın sı, dsık geğirme, kontrolsüz yellenme, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetlere neden oluyor. Liv Hospital Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata, gazdan şikayetçi olanlara önerilerde bulunuyor...

ÇARPINTI YAPAR
Gün içerisinde vücutta oluşan şişkinliğin çoğu, ağız yoluyla yutulan havalardan oluşuyor. Diğerleri ise bağırsaklardaki bakterilerden kaynaklanıyor. Bu gaz öncelikle mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açıyor. Şişkinlik ise karın ağrısına, kapladığı hacimle nefes darlığına çok daha ilerlerse kalp de çarpıntılara neden oluyor.

İYİ ÇİĞNEYİN...
Vücutta şişkinliğin oluşmaması için öncelikle yutulan havanın azaltılması gerekiyor. Bunun için yemekleri yavaş yenmesi ve yemek sırasında konuşulmaması öneriliyor. Besinlerin de iyi çiğnenmesi gerekiyor.

ÜLSER, GASTRİT
Bazı hastalıklar da vücutta gaz ve şişkinlik yapıyor. Bunların başında mide fıtığı, , , reflü gibi mide hastalıkları geliyor. Huzursuz bağırsak ve çölyak hastalığı da gaz şikayetlerine neden oluyor. Bu şikayetlerden kurtulmak için öncelikle gazlı yiyecek ve içeceklerin azaltımsı gerekiyor. Şikayetler geçmiyorsa, doktora muayene olunması öneriliyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar