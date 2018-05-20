Kalbini şekerden koru

Kalp damar hastalıkları orta ve ileri yaş gurubunda büyük risk taşıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Salihi, sağlıklı bir kalp için kan şekerinin dengelenmesi gerektiğini söylüyor.
Kalbin altın kurallarını şöyle sıralıyor...
Sağlıklı beslenin: Doymuş yağdan fakir; lif, antioksidan, balıktan zengin bir diyet, kalp hastalıklarını engelliyor.
Kilolara veda edin: Fazla kilolar, yüksek tansiyona neden oluyor. Bu da kalp hastalıklarını beraberinde getiriyor.
Egzersiz Yapın: Haftanın üç günü 30 dakikalık egzersiz, kalbi koruyor.
Stres yapmayın: Stres, öfke ve depresyon kalp hastalıkları riskini artırıyor.
Sigarayı bırakın: Sigara önlenebilir ölüm sebepleri arasında ilk sırayı alıyor.
Kan şekerine dikkat: Amerikan Diyabet Derneği, kalp sağlığı için açlık kan şekerinin 120 mg/dl olması gerektiğini söylüyor.
Tansiyonunuzu ölçün: Sağlıklı bir kalp için tansiyonun 130/85 mmHg'nin altında olması gerekiyor.
Kalbin altın kurallarını şöyle sıralıyor...
Sağlıklı beslenin: Doymuş yağdan fakir; lif, antioksidan, balıktan zengin bir diyet, kalp hastalıklarını engelliyor.
Kilolara veda edin: Fazla kilolar, yüksek tansiyona neden oluyor. Bu da kalp hastalıklarını beraberinde getiriyor.
Egzersiz Yapın: Haftanın üç günü 30 dakikalık egzersiz, kalbi koruyor.
Stres yapmayın: Stres, öfke ve depresyon kalp hastalıkları riskini artırıyor.
Sigarayı bırakın: Sigara önlenebilir ölüm sebepleri arasında ilk sırayı alıyor.
Kan şekerine dikkat: Amerikan Diyabet Derneği, kalp sağlığı için açlık kan şekerinin 120 mg/dl olması gerektiğini söylüyor.
Tansiyonunuzu ölçün: Sağlıklı bir kalp için tansiyonun 130/85 mmHg'nin altında olması gerekiyor.
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