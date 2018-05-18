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gıdalar tansiyonu yükseltir

Dr. Özen, a karşı uyardı: tuzlu gıdalar hastalığı tetikler. ve somon ise tansiyonu dengeler

İşlenmiş gıdalar tansiyonu yükseltir
Ülkemizde her 3 kişiden birinin hipertansiyon hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, hastalıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ersin, un kontrol altına alınmadığı takdirde kalp krizi, inme, böbrek hasarı ve görme kaybı gibi problemlerine yol açtığını vurguladı. Obezite, sigara, aşırı tuz tüketimi, D vitamini eksikliği ve stresin hastalığı tetiklediğini belirten Ersin, hastaları uyardı: "Tansiyonla mücadele için her türlü hazır gıda, hamur işi ve tatlı tüketimi azaltılmalı. Düzenli egzersiz yapılmalı. Günlük tüketilen tuz miktarı 6 gramı geçmemeli. Tuzlu işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı. Tuzlu peynirlerin tüketimine de dikkat edilmeli. Potasyumdan zengin besinler tüketilmeli. Vücuttaki sodyumun tansiyon üzerine olan olumsuz etkisini bir miktar azaltmak için günlük alımı arttırılmalı. Potasyum içeriği zengin besinler: Muz, fasulye, ıspanak, yoğurt, mercimek, mantar, portakal, somon, domates vb..."
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