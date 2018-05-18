Ülkemizde her 3 kişiden birinin hipertansiyon hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, hastalıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ersin, hipertansiyonun kontrol altına alınmadığı takdirde kalp krizi, inme, böbrek hasarı ve görme kaybı gibi sağlık problemlerine yol açtığını vurguladı. Obezite, sigara, aşırı tuz tüketimi, D vitamini eksikliği ve stresin hastalığı tetiklediğini belirten Ersin, hastaları uyardı: "Tansiyonla mücadele için her türlü hazır gıda, hamur işi ve tatlı tüketimi azaltılmalı. Düzenli egzersiz yapılmalı. Günlük tüketilen tuz miktarı 6 gramı geçmemeli. Tuzlu işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı. Tuzlu peynirlerin tüketimine de dikkat edilmeli. Potasyumdan zengin besinler tüketilmeli. Vücuttaki sodyumun tansiyon üzerine olan olumsuz etkisini bir miktar azaltmak için günlük potasyum alımı arttırılmalı. Potasyum içeriği zengin besinler: Muz, fasulye, ıspanak, yoğurt, mercimek, mantar, portakal, somon, domates vb..."
İşlenmiş gıdalar tansiyonu yükseltir
Dr. Özen, hipertansiyona karşı uyardı: İşlenmiş tuzlu gıdalar hastalığı tetikler. Muz ve somon ise tansiyonu dengeler
Etiketler: İşlenmiş , Muz , potasyum , sağlık , Hipertansiyon
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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