Böbreklerin katili Diyabet

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, sinsice ilerliyor. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kişi, diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Acıbadem Adana Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emre Bozkırlı, korkutan tabloyu açıklıyor.
BELİRTİSİ HALSİZLİK
"Hastaların sadece yarısı, hastalığının farkında değil" diyor. Metabolizmanın en önemli hastalıklarından olan diyabetin her geçen gün görülme sıklığının arttığını belirten Doç. Dr. Bozkırlı, yanlış beslenme ve fazla kilo alımının bu durumu tetiklediğini söylüyor. Oldulça sinsi seyreden diyabet, kalp, böbrekler, göz ve sinir sistemi olmak üzere pek çok hayati organa zarar veriyor. Hastalığın belirtileri arasında ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma, anlamlı kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, görme bozuklukları, yara iyileşmesinde gecikme, ellerde, ayaklarda yanma, karıncalanma, keçeleşme ve ağrı şikayetler bulunuyor.
SAĞLIKLI BESLENMEK ŞART
Diyabet hastalığının tedavisinin temelinde sağlıklı veslenme ve egzersiz yatıyor. Doç. Dr. Emre Bozkırlı, diyabet hastalarının doğru beslenme alışkanlığını öğrenerek bunu hayat boyu sürdürmesi gerektiğini, belirtiyor.
BELİRTİSİ HALSİZLİK
"Hastaların sadece yarısı, hastalığının farkında değil" diyor. Metabolizmanın en önemli hastalıklarından olan diyabetin her geçen gün görülme sıklığının arttığını belirten Doç. Dr. Bozkırlı, yanlış beslenme ve fazla kilo alımının bu durumu tetiklediğini söylüyor. Oldulça sinsi seyreden diyabet, kalp, böbrekler, göz ve sinir sistemi olmak üzere pek çok hayati organa zarar veriyor. Hastalığın belirtileri arasında ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma, anlamlı kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, görme bozuklukları, yara iyileşmesinde gecikme, ellerde, ayaklarda yanma, karıncalanma, keçeleşme ve ağrı şikayetler bulunuyor.
SAĞLIKLI BESLENMEK ŞART
Diyabet hastalığının tedavisinin temelinde sağlıklı veslenme ve egzersiz yatıyor. Doç. Dr. Emre Bozkırlı, diyabet hastalarının doğru beslenme alışkanlığını öğrenerek bunu hayat boyu sürdürmesi gerektiğini, belirtiyor.
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