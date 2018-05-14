Öksürük mide fıtığı yapıyor

Mide şikayetleri, dünyada en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında geliyor. Yanlış beslenme, stres ve düzensiz yaşam bu şikayetleri daha da artırıyor. Mide fıtığı, midede yanma, ekşime, ses kısıklığı ile kendisini gösteriyor. Doğru bir tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ercan Gedik, mide fıtığı hakkında bilgiler veriyor...
REFLÜ İLE GÖRÜLÜR...
Mide fıtığı, ağır yük kaldırma, şiddetli öksürük gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. 50 yaşını geçen kişilerde daha sık görülen bu rahatsızlık, reflü şikayetleri sonrası anlaşılabiliyor.
TEREYAĞI YEMEYİN
Mide fıtığı olan hastaların çikolata, tereyağı, kahve asitli ve yağlı yiyeceklerden uzak durması hastalığın seyri açısından önem taşıyor. Ameliyat sonrası hastanın yaşamına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Operasyonun ardından ortalama bir hafta dinlendikten sonra gündelik yaşama dönebiliyor. Ameliyattan sonra kişiler yaşam biçimini değiştirmez ve doktorun uyarılarını dikkate almazsa mide fıtığı tekrarlayabiliyor.
REFLÜ İLE GÖRÜLÜR...
Mide fıtığı, ağır yük kaldırma, şiddetli öksürük gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. 50 yaşını geçen kişilerde daha sık görülen bu rahatsızlık, reflü şikayetleri sonrası anlaşılabiliyor.
TEREYAĞI YEMEYİN
Mide fıtığı olan hastaların çikolata, tereyağı, kahve asitli ve yağlı yiyeceklerden uzak durması hastalığın seyri açısından önem taşıyor. Ameliyat sonrası hastanın yaşamına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Operasyonun ardından ortalama bir hafta dinlendikten sonra gündelik yaşama dönebiliyor. Ameliyattan sonra kişiler yaşam biçimini değiştirmez ve doktorun uyarılarını dikkate almazsa mide fıtığı tekrarlayabiliyor.
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