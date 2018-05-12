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lar kalbi yorar

Isınan hava, vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu durum, pek çok rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, “Kalbinizi koruyun” uyarısında bulunuyor...

Sıcak havalar kalbi yorar
Kalp, insan yaşamında hayati önem taşıyor. Vücuda temiz kan pompalayan bu organın sağlıklı olması, sağlıklı bir yaşamı beraberinde getiriyor. Kalbin düzgün çalışamaması, pek çok organda sorunlara neden oluyor. Oldukça hassas bir organ olan , soğuk havalardan olduğu kadar sıcaklardan da etkileniyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy, nın kalp hastaları için çok tehlikeli olduğunu belirtiyor...
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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