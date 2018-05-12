Kalp, insan yaşamında hayati önem taşıyor. Vücuda temiz kan pompalayan bu organın sağlıklı olması, sağlıklı bir yaşamı beraberinde getiriyor. Kalbin düzgün çalışamaması, pek çok organda sorunlara neden oluyor. Oldukça hassas bir organ olan kalp, soğuk havalardan olduğu kadar sıcaklardan da etkileniyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy, sıcak havanın kalp hastaları için çok tehlikeli olduğunu belirtiyor...
Sıcak havalar kalbi yorar
Isınan hava, vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu durum, pek çok rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, “Kalbinizi koruyun” uyarısında bulunuyor...
Etiketler: sıcak hava , Ağrı , kalp , kalp hastalığı , yaz , Sıcaklar
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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