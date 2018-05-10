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Yol Durumu
  1. İlişki sırasında felç geçirir miyim?
  2. Çok zayıflama kemiklerini kırma

-- yapar

Prof. Dr. Sağlam, , ve gibi işlenmiş etlerin, sigara kadar zararlı olduğunu açıkladı: Bu gıdalar, riskini yüzde 20 arttırıyor

Salam-sucuk-sosis kanser yapar
Kanser hastalığı, çağın vebası haline geldi. Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, ile beslenme arasında doğrudan ilişki olduğunu söyledi ve ekledi: "Dünya Sağlık Örgütü, bütün , ve gibi işlenmiş et ürünlerini sigarayla aynı düzeyde birinci kategoride kanserojen olarak ilan etti. Bu yiyeceklerin kanser riskini yüzde 20 arttırdığını bildirdi. Kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan karşılanması gerekir. Aynı zamanda fruktoz içeren ürünlerden ve kanserojen olduğu kanıtlanan palm yağından uzak durulmalı ve kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı."
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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