Kanser hastalığı, çağın vebası haline geldi. Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser ile beslenme arasında doğrudan ilişki olduğunu söyledi ve ekledi: "Dünya Sağlık Örgütü, bütün salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini sigarayla aynı düzeyde birinci kategoride kanserojen olarak ilan etti. Bu yiyeceklerin kanser riskini yüzde 20 arttırdığını bildirdi. Kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan karşılanması gerekir. Aynı zamanda fruktoz içeren ürünlerden ve kanserojen olduğu kanıtlanan palm yağından uzak durulmalı ve kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı."
Salam-sucuk-sosis kanser yapar
Prof. Dr. Sağlam, salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerin, sigara kadar zararlı olduğunu açıkladı: Bu gıdalar, kanser riskini yüzde 20 arttırıyor
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
- Aynı tabutta musallaya getirildiler
- Elektronik sigara zararlı mı?
- Bu yöntem sayesinde hiç kilo almıyor
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